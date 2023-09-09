Эммануэль Эменике назвал самое странное событие за время его выступления за «Спартак»

Бывший нападающий «Спартака» Эммануэль Эменике назвал самое странное событие за время его выступления в чемпионате России.

«Удаление с «Зенитом» ― самая невероятная вещь, которая происходила со мной в России. Правда, ещё была красная в матче с «Динамо», когда фанаты скандировали насчёт меня. А я был молод и среагировал – показал средний палец. Но самое странное – в матче с «Зенитом», безусловно. Я просто похлопал себя по руке – жест, который я видел у Это’О в Лиге чемпионов. Я был удивлён, что меня дисквалифицировали», — сказал Эменике в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Напомним, Эменике перешёл в «Спартак» в 2011 году из турецкого «Фенербахче». Красно-белые заплатили за нигерийца примерно € 10 млн. В составе российской команды Эммануэль стал серебряным призёром чемпионата страны. За «Спартак» форвард выступал до 2013 года, после чего вернулся в «Фенербахче».