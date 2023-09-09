Зиньковский: впервые побывал в Мурманске, хочется посмотреть на природу Байкала или Алтая

Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский поделился впечатлениями от открытой тренировки сборной России по футболу в селе Белокаменка в Мурманской области, организованной для детей, а также рассказал о желании посмотреть на природу Байкала или Алтая.

«Я впервые побывал в Мурманске. Мероприятие отличное прошло, много детей всех возрастов: и мальчиков, и девочек. Думаю, все остались довольны. Как и мы тоже. Приехали, поиграли в футбол, поделали какие-то упражнения – в целом отлично провели время.

Куда бы ещё поехал? Загадывать на хочется, но есть желание поехать даже просто посмотреть на природу Байкала или Алтая. Если получится со сборной попасть, будет отлично. Ну или уже сам поеду», — приводит слова Зиньковского Metaratings.