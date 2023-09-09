Александр Медведев: играть в рабочее время — бить по посещаемости

Председатель правления санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию, что клубы Российской Премьер-Лиги подписали письмо с просьбой о переносе матчей группового этапа Фонбет Кубка России на более позднее время.

«Правда ли, что клубы РПЛ подписали письмо с просьбой о переносе матчей Кубка России? А что в этом удивительного или странного? Играть в рабочее время, в будний день — бить по посещаемости, зрителям у экранов телевизоров и гаджетов, престижу Кубка России.

Есть ли вообще такое письмо? Вы в следственном комитете или прокуратуре работаете что ли?» — приводит слова Медведева «РБ Спорт».

Некоторые матчи группового этапа Пути РПЛ Кубка России осенью будут начинаться в дневное время. Например, начало игры «Крылья Советов» – «Ахмат» 4 октября (среда) запланировано на 12:30 мск.