Александр Медведев: играть в рабочее время — бить по посещаемости

Председатель правления санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию, что клубы Российской Премьер-Лиги подписали письмо с просьбой о переносе матчей группового этапа Фонбет Кубка России на более позднее время.
«Правда ли, что клубы РПЛ подписали письмо с просьбой о переносе матчей Кубка России? А что в этом удивительного или странного? Играть в рабочее время, в будний день — бить по посещаемости, зрителям у экранов телевизоров и гаджетов, престижу Кубка России.
Есть ли вообще такое письмо? Вы в следственном комитете или прокуратуре работаете что ли?» — приводит слова Медведева «РБ Спорт».
Некоторые матчи группового этапа Пути РПЛ Кубка России осенью будут начинаться в дневное время. Например, начало игры «Крылья Советов» – «Ахмат» 4 октября (среда) запланировано на 12:30 мск.
- 9 сентября 2023
-
10:31
-
10:28
-
10:28
-
10:15
-
10:06
-
10:00
-
09:57
-
09:49
-
09:46
-
09:34
-
09:28
-
09:24
-
09:20
-
09:15
-
09:14
-
09:14
-
08:45
-
08:31
-
08:30
-
08:10
-
08:00
-
07:50
-
07:35
-
07:12
-
06:45
-
06:20
-
05:46
-
05:41
-
05:36
-
05:25
-
04:53
-
04:38
-
04:29
-
04:23
-
04:09