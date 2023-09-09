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Агент Бистровича: никто в тренерском штабе ЦСКА не гарантирует Кристияну место в составе

Агент Бистровича: никто в тренерском штабе ЦСКА не гарантирует Кристияну место в составе
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Вукмил Вукмирица, агент 25-летнего хорватского полузащитника московского ЦСКА Кристияна Бистровича, рассказал о текущем положении дел футболиста в клубе.

«Никто в тренерском штабе ЦСКА не гарантирует Кристияну место в стартовом составе. Он упорно работает, чтобы получить шанс и игровое время. Бистрович хочет доказать, что ещё способен помочь ЦСКА. Думаю, его история не окончена», – приводит слова Вукмирицы Metaratings.

Кристиян Бистрович перешёл в ЦСКА в январе 2018 года. За это время он уходил в аренды в турецкие «Касымпашу» и «Фатих Карагюмрюк», в итальянский «Лечче», а также в нидерландскую «Фортуну». В текущем сезоне 25-летний полузащитник не провёл ни одного матча за московский коллектив.

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Источник: игрок ЦСКА Бистрович может быть отдан в аренду в «Балтику» или «Пари НН»
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