Агент Бистровича: никто в тренерском штабе ЦСКА не гарантирует Кристияну место в составе

Вукмил Вукмирица, агент 25-летнего хорватского полузащитника московского ЦСКА Кристияна Бистровича, рассказал о текущем положении дел футболиста в клубе.

«Никто в тренерском штабе ЦСКА не гарантирует Кристияну место в стартовом составе. Он упорно работает, чтобы получить шанс и игровое время. Бистрович хочет доказать, что ещё способен помочь ЦСКА. Думаю, его история не окончена», – приводит слова Вукмирицы Metaratings.

Кристиян Бистрович перешёл в ЦСКА в январе 2018 года. За это время он уходил в аренды в турецкие «Касымпашу» и «Фатих Карагюмрюк», в итальянский «Лечче», а также в нидерландскую «Фортуну». В текущем сезоне 25-летний полузащитник не провёл ни одного матча за московский коллектив.