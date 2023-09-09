Канчельскис: уедь Кузяев на пару лет раньше, играл бы не хуже Головина
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о переходе российского полузащитника Далера Кузяева во французский «Гавр».
«Переход Кузяева во Францию стал немного неожиданным, но порадовал. Уже казалось, что Далер врос в РПЛ и никуда из «Зенита» не уедет. Жаль, что так поздно решился на этот шаг. Уедь Кузяев на пару лет раньше, играл бы не хуже Головина. Пусть забивает и дальше, может, после этого сезона пойдёт на повышение из «Гавра», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».
30-летний Далер Кузяев стал игроком французского «Гавра» в июле 2023 года. В текущем сезоне чемпионата Франции полузащитник провёл четыре матча, в которых отметился двумя забитыми мячами. Ранее футболист выступал за «Зенит».
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