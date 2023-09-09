В «Сочи» прокомментировали интерес к Тимуру Сулейманову

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал слухи об интересе клуба к игроку «Пари Нижний Новгород» Тимуру Сулейманову. Ранее сообщалось, что «Сочи» отправил запрос по трансферу нападающего.
«Надо спросить у того, кто это написал. Я уже говорил, что, если что-то читаете, обращайтесь к ним», — сказал Рубашко Metaratings.ru.
По информации «Чемпионата» вариант с подписанием 23-летнего Сулейманова изучает московский «Локомотив».
Сулейманов — воспитанник системы московского «Локомотива». В «Пари НН» футболист оказался в 2020 году, присоединившись к нижегородской команде сначала на правах аренды, а после подписав полноценный контракт. В минувшем сезоне 23-летний нападающий провёл 28 матчей в рамках Российской Премьер-Лиги, забил 10 голов и сделал одну результативную передачу. В семи матчах текущего сезона на счету Сулейманова только один гол.
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