Рубашко: мы причастны к дебюту Кравцова и Литвинова за сборную, они защищают герб «Сочи»
Поделиться
Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко поделился мыслями о дебюте игроков клуба Кирилла Кравцова и Вячеслава Литвинова за сборную России по футболу.
«В первую очередь дебют за сборную России — радостное событие для ребят. Естественно, мы причастны к этому, потому что они играют в нашем клубе, защищают герб «Сочи». Самое главное, чтобы у них всё хорошо сложилось», — приводит слова Рубашко Metaratings.
В нынешнем сезоне Кравцов провёл девять матчей за «Сочи» во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом. По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.
Вячеслав Литвинов принял участие в шести встречах и не отметился результативными действиями. Transfermarkt оценивает защитника в € 1,2 млн.
Комментарии
- 9 сентября 2023
-
10:31
-
10:28
-
10:28
-
10:15
-
10:06
-
10:00
-
09:57
-
09:49
-
09:46
-
09:34
-
09:28
-
09:24
-
09:20
-
09:15
-
09:14
-
09:14
-
08:45
-
08:31
-
08:30
-
08:10
-
08:00
-
07:50
-
07:35
-
07:12
-
06:45
-
06:20
-
05:46
-
05:41
-
05:36
-
05:25
-
04:53
-
04:38
-
04:29
-
04:23
-
04:09
Партнерский контент