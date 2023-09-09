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Рубашко: мы причастны к дебюту Кравцова и Литвинова за сборную, они защищают герб «Сочи»

Рубашко: мы причастны к дебюту Кравцова и Литвинова за сборную, они защищают герб «Сочи»
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Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко поделился мыслями о дебюте игроков клуба Кирилла Кравцова и Вячеслава Литвинова за сборную России по футболу.

«В первую очередь дебют за сборную России — радостное событие для ребят. Естественно, мы причастны к этому, потому что они играют в нашем клубе, защищают герб «Сочи». Самое главное, чтобы у них всё хорошо сложилось», — приводит слова Рубашко Metaratings.

В нынешнем сезоне Кравцов провёл девять матчей за «Сочи» во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом. По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.

Вячеслав Литвинов принял участие в шести встречах и не отметился результативными действиями. Transfermarkt оценивает защитника в € 1,2 млн.

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