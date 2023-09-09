Саутгейт высказался о протесте ЛГБТ-сообщества против Хендерсона

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт отреагировал на протест ЛГБТ-сообщества против полузащитника «Аль-Иттифака» Джордана Хендерсона из-за отъезда в Саудовскую Аравию, где гомосексуальность признана нелегальной.
«Думаю, Джордан выразил на этой неделе, что ему было бы грустно, если бы они чувствовали себя преданными. Его отношение к этому сообществу не изменилось. Несмотря ни на что, я уверен, что все наши болельщики поддержат команду, когда игра начнётся.
Я понимаю некоторые прозвучавшие комментарии и уважаю их, но также было сказано, что болельщики будут поддерживать команду, когда игра начнётся. Я уверен, что они также будут поддерживать Джордана», — приводит слова Саутгейта Sky Sports.
Сегодня, 9 сентября, пройдёт матч между сборными Англии и Украины в рамках квалификации к Евро-2024.
- 9 сентября 2023
-
10:31
-
10:28
-
10:28
-
10:15
-
10:06
-
10:00
-
09:57
-
09:49
-
09:46
-
09:34
-
09:28
-
09:24
-
09:20
-
09:15
-
09:14
-
09:14
-
08:45
-
08:31
-
08:30
-
08:10
-
08:00
-
07:50
-
07:35
-
07:12
-
06:45
-
06:20
-
05:46
-
05:41
-
05:36
-
05:25
-
04:53
-
04:38
-
04:29
-
04:23
-
04:09