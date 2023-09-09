Саутгейт высказался о протесте ЛГБТ-сообщества против Хендерсона

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт отреагировал на протест ЛГБТ-сообщества против полузащитника «Аль-Иттифака» Джордана Хендерсона из-за отъезда в Саудовскую Аравию, где гомосексуальность признана нелегальной.

«Думаю, Джордан выразил на этой неделе, что ему было бы грустно, если бы они чувствовали себя преданными. Его отношение к этому сообществу не изменилось. Несмотря ни на что, я уверен, что все наши болельщики поддержат команду, когда игра начнётся.

Я понимаю некоторые прозвучавшие комментарии и уважаю их, но также было сказано, что болельщики будут поддерживать команду, когда игра начнётся. Я уверен, что они также будут поддерживать Джордана», — приводит слова Саутгейта Sky Sports.

Сегодня, 9 сентября, пройдёт матч между сборными Англии и Украины в рамках квалификации к Евро-2024.