Тренер «Крыльев Советов»: на Аршавина Салтыков больше похож, чем на Пиняева

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал дебют Никиты Салтыкова в сборной России, сравнив по просьбе журналиста игровой стиль Никиты с манерой игры Сергея Пиняева.

«Говорил, что Пиняев и Салтыков – совсем разные? В чём их главные отличия? Я, конечно, говорил о манере игры. У них разная скорость. Салтыков больше любит смещаться в середину, играет ближе к воротам соперника и внутри чужой штрафной. Пиняев с его скоростью по-другому ищет пространство, больше играет с флангов, хотя и в полуфлангах научился больше играть. Но они по-разному идут на ворота соперника и на удар, у них разная сила удара, разная манера. Не думаю, что стоит так много сравнивать именно их.

Салтыков в футболке сборной напомнил Аршавина? Тоже много отличий, но действительно на Аршавина Салтыков больше похож, чем на Пиняева. Хотя мы и не знаем, как и Пиняев будет меняться. Но сейчас они разные по манере игроки», – сказал Осинькин в интервью Metaratings.ru.

Отметим, в товарищеском матче национальной команды России с олимпийской сборной Египта (1:1) Салтыков вышел на замену после перерыва и на первой же минуте сделал перехват, который привёл к голу Степана Оганесяна.

В шести играх текущего сезона Российской Премьер-Лиги Салтыков отметился дублем в ворота «Ростова» (5:1) и отдал голевой пас в матче с «Балтикой» (2:1).