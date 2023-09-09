Эменике: слышал об интересе ЦСКА после ухода из «Спартака», но я не стал бы играть за них

Бывший нападающий «Спартака» Эммануэль Эменике рассказал об интересе ЦСКА после ухода из команды красно-белых.

«После ухода из «Спартака» у меня не было предложений из России. Я слышал, что после «Олимпиакоса» мною интересовался ЦСКА, но я не знаю, насколько там всерьёз было. В любом случае я играл за «Спартак», я не стал бы выступать за ЦСКА – был ли там реальный интерес, я не знаю, и это не имеет значения. Это было невозможно», — сказал Эменике в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Напомним, Эменике перешёл в «Спартак» в 2011 году из турецкого «Фенербахче». Красно-белые заплатили за нигерийца примерно € 10 млн. В составе российской команды Эммануэль стал серебряным призёром чемпионата страны. За «Спартак» форвард выступал до 2013 года, после чего вернулся в «Фенербахче».