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В «Оренбурге» оценили вероятность перехода Ярослава Михайлова из «Пари НН»

В «Оренбурге» оценили вероятность перехода Ярослава Михайлова из «Пари НН»
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев оценил вероятность перехода полузащитника Ярослава Михайлова. Ранее появилась информация, что «Зенит» выкупит Михайлова у «Пари Нижний Новгород» и отдаст в аренду «Оренбургу».

«Такая возможность существует. Но надо подождать», — приводит слова Андреева «Матч ТВ».

По информации источника, сумма трансфера Михайлова в «Зенит» составит 85 млн рублей, а контракт с полузащитником заключат на четыре года. При этом санкт-петербургский клуб планирует сразу же отдать игрока в аренду «Оренбургу», включив в договор опцию выкупа за сумму в 150 млн рублей.

В текущем сезоне 20‑летний Ярослав Михайлов провёл за «Пари Нижний Новгород» девять матчей во всех турнирах. Результативными действиями футболист не отметился.

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