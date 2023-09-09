В «Оренбурге» оценили вероятность перехода Ярослава Михайлова из «Пари НН»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев оценил вероятность перехода полузащитника Ярослава Михайлова. Ранее появилась информация, что «Зенит» выкупит Михайлова у «Пари Нижний Новгород» и отдаст в аренду «Оренбургу».

«Такая возможность существует. Но надо подождать», — приводит слова Андреева «Матч ТВ».

По информации источника, сумма трансфера Михайлова в «Зенит» составит 85 млн рублей, а контракт с полузащитником заключат на четыре года. При этом санкт-петербургский клуб планирует сразу же отдать игрока в аренду «Оренбургу», включив в договор опцию выкупа за сумму в 150 млн рублей.

В текущем сезоне 20‑летний Ярослав Михайлов провёл за «Пари Нижний Новгород» девять матчей во всех турнирах. Результативными действиями футболист не отметился.