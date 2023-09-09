Антони: бить женщину в грудь? Никогда. Её проблемы с силиконом обнаружились в 2020 году

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Антони прокомментировал слова бывшей девушки Габриэлы Каваллин, что из-за удара в грудь со стороны футболиста у неё сместился имплант.

«Бить женщину в грудь? Никогда. Её проблемы с силиконом обнаружились в 2020 году, до нашей встречи. Ещё тогда она должна была его заменить», – сказал Антони в эфире бразильского телеканала SBT.

Напомним, ранее бывшая девушка Антони Габриэла Каваллин рассказала о домашнем насилии со стороны футболиста «красных дьяволов». Позднее сам Антони выступил с заявлением, что стал жертвой ложных обвинений. Тем не менее футболиста исключили из национальной команды Бразилии, пока идут разбирательства.

Накануне в адрес Антони выдвинули новые обвинения. По информации британских СМИ, сразу две девушки обвинили футболиста в нападении.