Антони: она была пьяна и порезала свой палец, когда я вырвал бокал из её руки

Бразильский хавбек «Манчестер Юнайтед» Антони прокомментировал появившуюся в социальных сетях фотографию бывшей девушки Габриэлы Каваллин с забинтованными пальцами. Ранее Габриэла обвинила футболиста в том, что он бросил в неё стакан: защищаясь, девушка выставила руку и порезалась осколками.

«Это ложь. Знаете, что произошло? Она много выпила. Мы были на барбекю, там играла музыка, всё было хорошо, атмосфера была спокойной. Она много выпила, и я попросил её остановиться. У меня в руке был стакан вина, я не был пьян, но она была не в себе.

Я сказал ей: «Остановись, ты слишком много пьёшь, дай мне этот бокал». Когда я вырвал бокал из её руки, она порезала свой палец. Я лишь хотел забрать у неё этот стакан, потому что она слишком много выпила. Я никогда не плеснул бы напиток в лицо женщине или в кого-либо ещё», – сказал Антони в эфире бразильского телеканала SBT.

Напомним, ранее бывшая девушка Антони Габриэла Каваллин рассказала о домашнем насилии со стороны футболиста «красных дьяволов». Позднее сам Антони выступил с заявлением, что стал жертвой ложных обвинений. Тем не менее футболиста исключили из национальной команды Бразилии, пока идут разбирательства.

Накануне в адрес Антони выдвинули новые обвинения. По информации британских СМИ, сразу две девушки обвинили футболиста в нападении.