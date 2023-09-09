«Напугали так, что ушёл из команды». Эменике рассказал о вооружённом ограблении в Греции
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Бывший нападающий «Спартака» Эммануэль Эменике рассказал о вооружённом ограблении в Греции во время выступлений за «Олимпиакос».
«Меня заблокировали на улице, а я не хотел быть застреленным. Они принесли оружие. Забрали все мои часы, одежду – всё что было у меня дома. Деньги, само собой. Там было € 50 тыс. Как мне потом объяснили, в таких ситуациях обращаться в полицию в Греции – это просто напрасная трата времени. Никого не нашли. Такова жизнь. Меня напугали так, что я ушёл из команды», — сказал Эменике в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.
Права на Эменике принадлежали «Олимпиакосу» с 2017 по 2018 год. В июле 2018 года футболист разорвал контракт с клубом.
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