Агент Шапи Сулейманова: считаю переход в «Арис» удачным шагом вперёд

Алан Агузаров, агент 23-летнего российского нападающего Магомеда Шапи-Сулейманова, поделился мнением о переходе футболиста из «Краснодара» в греческий «Арис».

«Сильный чемпионат, заинтересованность тренера, задачи клуба – это основные составляющие, способствовавшие решению о переходе Шапи в «Арис». Считаю переход удачным шагом вперёд, который даст больше возможностей и откроет новые горизонты. Вариант с «Арисом» был не единственным. Уже нет смысла говорить о других клубах, наш выбор пал именно на «Арис», — приводит слова Агузарова Metaratings.

Сулейманов перешёл в «Арис» на правах аренды. Срок арендного соглашения рассчитан до завершения сезона-2023/2024. Сделка включает опцию возможного выкупа греческим клубом прав на футболиста по итогам аренды.