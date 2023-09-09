Эменике высказался о своём участии в выставочном матче легенд «Спартака»

Бывший футболист Эммануэль Эменике высказался о своём участии в матче легенд «Спартака», посвящённом памяти Ильи Цымбаларя. Встреча состоится сегодня, 9 сентября, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Начало игры — в 19:00 мск.

«Я благодарен за приглашение на этот товарищеский матч, тем более давно не был в России: с тех пор как ушёл из «Спартака». Но я в хорошей форме, иногда поигрываю в футбол в Нигерии. Никогда не забрасываю своё тело, ха-ха!» — сказал Эменике в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Напомним, Эменике перешёл в «Спартак» в 2011 году из турецкого «Фенербахче». Красно-белые заплатили за нигерийца примерно € 10 млн. В составе российской команды Эммануэль стал серебряным призёром чемпионата страны. За «Спартак» форвард выступал до 2013 года, после чего вернулся в «Фенербахче».