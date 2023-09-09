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Антони Модест близок к заключению контракта с «Аль-Ахли»

Антони Модест близок к заключению контракта с «Аль-Ахли»
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Бывший нападающий «Кёльна» и дортмундской «Боруссии» Антони Модест может продолжить карьеру в чемпионате Египта. По информации Foot Mercato, 35-летний француз близок к заключению контракта с «Аль-Ахли», действующим чемпионом Египта и 43-кратным победителем местного чемпионата.

Трансферный период закончился в большинстве лиг мира, включая египетскую, но Модест получил статус свободного агента в начале прошлого лета, поскольку «Боруссия» не стала продлевать контракт с игроком.

Ранее сообщалось, что кандидатуру Модеста рассматривал тренерский штаб «Айнтрахта». В последние часы трансферного окна франкфуртский клуб продал Рандаля Коло Муани в «ПСЖ», но не смог договориться о переходе в обратном направлении парижанина Уго Экитике.

Лучшим в карьере Модеста стал сезон-2021/2022, когда форвард забил 23 гола и отдал четыре результативные передачи в 35 матчах во всех турнирах за «Кёльн».

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