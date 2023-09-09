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«Барселона» продаёт куски травы с «Камп Ноу» за € 420

«Барселона» продаёт куски травы с «Камп Ноу» за € 420
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Болельщики каталонской «Барселоны» могут купить куски травы с газона «Камп Ноу», закрытого на реконструкцию, за € 420. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, можно приобрести множество товаров, связанных со стадионом — от игральных костей до мини-модели арены. Диапазон цен — от € 20 до € 420. Трава, продающаяся за € 420, даже заверена нотариусом. Также можно, например, купить фрагмент сетки ворот за € 80.

Позже болельщики «Барселоны» смогут приобрести сиденья и другие эксклюзивные товары со старого «Камп Ноу».

Напомним, последний матч на этом стадионе каталонский клуб провёл 28 мая в испанской Примере. Тогда «Барселона» разгромила «Мальорку» со счётом 3:0. Дублем отметился Ансу Фати, ещё один гол на свой счёт записал Гави.

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