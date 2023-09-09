«Пари НН» планировал провести матч РПЛ на плавучем доке в Мурманской области

«Пари Нижний Новгород» рассматривал возможность проведения одного из домашних матчей Российской Премьер-Лиги на плавучем доке в посёлке Белокаменка Мурманской области. Об этом сообщил «РБ Спорт».

Ранее там прошёл матч третьего раунда Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречались кировское «Динамо» и медийная команда 2DROTS. Игра завершилась победой 2DROTS со счётом 2:0.

По информации источника, клуб из Нижнего Новгорода всерьёз рассматривал возможность сыграть на поле, которое находится на дне сухого дока, где строят платформы для транспортировки сжиженного природного газа. Но когда стало известно, что вслед за кубковым матчем тут проведёт тренировку сборная России, от этого варианта решено было отказаться.