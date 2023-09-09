Соболев: если меня взять вратарём во Вторую лигу, через три года в «Спартак» позовут

Нападающий сборной России Александр Соболев поделился впечатлениями о тренировке со школьниками на плавучем доке в посёлке Белокаменка Мурманской области.

«Участвовал ли подростком в таких мероприятиях? Да. Был на тренировке сборной России в Москве, на стадионе «Торпедо» на Восточной. Помню, что брали у игроков автографы, команда шла в автобус, Дзагоев раздавал автографы. Короче, я стоял, и когда очередь дошла до меня, Алан сказал: «Всё, ребята, извините, я пошёл». Я потом ему предъявил за это.

Самый крутой автограф или вещь знаменитости? Футболка Месси есть с автографом. Также Левандовски, Ибрагимович. Был благотворительный аукцион, я купил.

Почему с детьми играл в воротах? Я вратарь. Оливер Кан. Люблю играть в воротах, прикольно — после тренировок всегда в ворота встаю. Думаю, что, если меня взять вратарём во Вторую лигу, через три года обратно в «Спартак» позовут — уже голкипером», — приводит слова Соболева «РБ Спорт».