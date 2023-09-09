Эменике ответил на вопрос, можно ли назвать «Спартак» главным клубом в его карьере

Бывший футболист Эммануэль Эменике ответил на вопрос, можно ли назвать «Спартак» главным клубом в его карьере.

«Нельзя говорить, что один клуб важнее других. Для меня действительно важен «Спартак». Если меня о чём-то спрашивают, то я всегда готов помочь. Тем более «Спартак» помог мне в непростой ситуации», — сказал Эменике в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Напомним, Эменике перешёл в «Спартак» в 2011 году из турецкого «Фенербахче». Красно-белые заплатили за нигерийца примерно € 10 млн. В составе российской команды Эммануэль стал серебряным призёром чемпионата страны. За «Спартак» форвард выступал до 2013 года, после чего вернулся в «Фенербахче». Последним клубом футболиста был бельгийский «Вестерло».