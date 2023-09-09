В РФС ответили клубам о возможном переносе матчей Кубка России на более позднее время

Клубы Российской Премьер-Лиги получили письмо из РФС с ответом на коллективное обращение о переносе матчей Фонбет Кубка России на более позднее время.

«Расписание матчей группового этапа Пути РПЛ Кубка России составлено исходя из необходимости завершить матчи национальных клубных соревнований не позднее чем за 15 минут до начала матчей европейских клубных соревнований в те даты, когда матчи проходят в один и тот же день, а также с учётом обязательств РФС перед спонсором турнира и основным вещателем по количеству трансляций матчей в прямом эфире. Обращаем ваше внимание, что УЕФА в исключительном порядке согласовал с РФС возможность проводить матчи Кубка России в даты европейских клубных соревнований для действующего формата.

Проблема дневных слотов станет менее актуальной, начиная с 6-го тура, в связи с переходом на зимнее время в Европе, а также с сокращением количества клубов, принимающих участие в плей-офф.

РФС готов организовать совещание для всех вовлечённых сторон с целью разъяснения позиции о назначении времени начала матчей, однако вынуждены сообщить, что изменение времени начала матчей 4-го и 5-го туров группового этапа Пути РПЛ на сегодняшний день не представляется возможным», — приводит текст письма РФС «РБ Спорт».