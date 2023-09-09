Стали известны подробности перехода Егора Сорокина в «Рубин» из «Краснодара»
Поделиться
Защитник Егор Сорокин при переходе в казанский «Рубин» отказался от части компенсации за расторжение контракта с «Краснодаром». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Месяц назад «Краснодар» отправил защитника в «Краснодар-2» из-за разногласий по контракту. Клуб хотел расторгнуть договор с футболистом, который действовал до конца сезона-2023/2024, но не платить компенсацию за досрочное расторжение, на что игрок не соглашался.
В итоге Сорокин перешёл в «Рубин» на правах свободного агента, часть денег за досрочное расторжение «Краснодаром» ему была выплачена, а от части футболист отказался, выбрав игровую практику в «Рубине».
«Рубин» объявил о переходе Сорокина вчера, 8 сентября.
Материалы по теме
Комментарии
- 9 сентября 2023
-
13:38
-
13:35
-
13:34
-
13:30
-
13:12
-
13:01
-
13:00
-
12:52
-
12:45
-
12:40
-
12:33
-
12:28
-
12:18
-
12:08
-
12:00
-
11:58
-
11:48
-
11:37
-
11:30
-
11:24
-
11:13
-
11:05
-
10:55
-
10:46
-
10:45
-
10:44
-
10:31
-
10:28
-
10:28
-
10:15
-
10:06
-
10:00
-
09:57
-
09:49
-
09:46
Партнерский контент