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Стали известны подробности перехода Егора Сорокина в «Рубин» из «Краснодара»

Стали известны подробности перехода Егора Сорокина в «Рубин» из «Краснодара»
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Защитник Егор Сорокин при переходе в казанский «Рубин» отказался от части компенсации за расторжение контракта с «Краснодаром». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Месяц назад «Краснодар» отправил защитника в «Краснодар-2» из-за разногласий по контракту. Клуб хотел расторгнуть договор с футболистом, который действовал до конца сезона-2023/2024, но не платить компенсацию за досрочное расторжение, на что игрок не соглашался.

В итоге Сорокин перешёл в «Рубин» на правах свободного агента, часть денег за досрочное расторжение «Краснодаром» ему была выплачена, а от части футболист отказался, выбрав игровую практику в «Рубине».

«Рубин» объявил о переходе Сорокина вчера, 8 сентября.

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