Соболев — об игре в воротах: между ног не пропускаю, но детишкам дал забить

26-летний нападающий московского «Спартака» и сборной России Александр Соболев рассказал о любви играть на позиции вратаря.

«Да, я люблю играть на воротах. И на тренировках тоже бывает, что после встаю. Пропустил между ног? Ну это же специально, чтобы детки забили. А вообще такие не пропускаю», — сказал Соболев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, 7 сентября в селе Белокаменка в Мурманской области прошла открытая тренировка сборной России, организованная для детей.

Также 7 сентября национальная команда России, составленная из игроков в возрасте до 23 лет, провела товарищеский матч с олимпийской сборной Египта. Встреча завершилась вничью со счётом 1:1. В составе россиян отличился Степан Оганесян. В понедельник, 11 сентября, команды проведут ещё один матч. Основной состав сборной России сыграет с Катаром 12 сентября.