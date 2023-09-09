Литвинов: у Соболева есть шанс продолжить карьеру на воротах, когда надоест в поле

Российский полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов прокомментировал слова партнёра по команде Александра Соболева о том, что он любит играть в воротах на тренировках и даже смог бы стать голкипером на профессиональном уровне.

«Соболев на тренировках частенько на воротах играет, впечатлял нас. Есть какая-то техника. Думаю, у него есть шанс продолжить карьеру на воротах, когда надоест», — сказал Литвинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Ранее 26-летний нападающий московского «Спартака» и сборной России Александр Соболев рассказал о любви играть на позиции вратаря. В шутку футболист заявил, что, набравшись опыта игры во Второй лиге, через три года он заслужил бы вызов обратно в «Спартак» — уже голкипером.