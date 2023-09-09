Литвинов: у Соболева есть шанс продолжить карьеру на воротах, когда надоест в поле
Поделиться
Российский полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов прокомментировал слова партнёра по команде Александра Соболева о том, что он любит играть в воротах на тренировках и даже смог бы стать голкипером на профессиональном уровне.
«Соболев на тренировках частенько на воротах играет, впечатлял нас. Есть какая-то техника. Думаю, у него есть шанс продолжить карьеру на воротах, когда надоест», — сказал Литвинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
Ранее 26-летний нападающий московского «Спартака» и сборной России Александр Соболев рассказал о любви играть на позиции вратаря. В шутку футболист заявил, что, набравшись опыта игры во Второй лиге, через три года он заслужил бы вызов обратно в «Спартак» — уже голкипером.
Комментарии
- 9 сентября 2023
-
15:09
-
15:02
-
15:00
-
14:53
-
14:30
-
14:24
-
14:20
-
14:18
-
14:15
-
14:05
-
13:59
-
13:53
-
13:52
-
13:49
-
13:38
-
13:35
-
13:34
-
13:30
-
13:12
-
13:01
-
13:00
-
12:52
-
12:45
-
12:40
-
12:33
-
12:28
-
12:18
-
12:08
-
12:00
-
11:58
-
11:48
-
11:37
-
11:30
-
11:24
-
11:13
Партнерский контент