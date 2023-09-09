Карвахаль — о решении Вейги перебраться в Саудовскую Аравию: прекрасно его понимаю

Игрок мадридского «Реала» Дани Карвахаль прокомментировал решение игрока «Сельты» Габри Вейги покинуть испанский чемпионат и перебраться в клуб из Саудовской Аравии.

Соблазнившись щедрым предложением «Аль-Ахли», Вейга стал мишенью для критики – многие считают, что перспективный футболист, которым предметно интересовался в том числе «Реал», поставил крест на карьере в Европе. В частности, выбор Вейги раскритиковал ветеран «сливочных» Тони Кроос, но Карвахаль призвал отнестись с пониманием к этому решению молодого футболиста.

«Ему едва исполнился 21 год. Я прекрасно понимаю, как трудно сделать выбор, когда тебе поступает столь выгодное предложение. Когда я поехал в Германию, я подписал контракт на пять лет и первым делом купил дом для родителей. Я родом из бедного района, поэтому понимаю его решение», – приводит слова Карвахаля издание AS.

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