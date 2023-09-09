Алексей Ерёменко: Роман не хочет возвращаться в РПЛ, в Финляндии им все восхищены

Алексей Ерёменко, отец 36-летнего полузащитника финской «Хонки» Романа Ерёменко, рассказал о нежелании сына возвращаться в Российскую Премьер-Лигу и его успехах в Финляндии.

«Роман сейчас играет за «Хонку». Уже второй раз попал в символическую сборную чемпионата. Он уже набрал форму, играет показательно, все им восхищены.

Планирует ли заканчивать с футболом? Пока ничего не говорит на эту тему. Всё у Романа идёт нормально. У него недавно родилась четвёртая дочка, буквально неделю назад. Он не хочет возвращаться в РПЛ. Теперь Роман семьянин», — приводит слова Ерёменко «РБ Спорт».

Футболист выступал за «Ростов» с 2019 до 2021 года, а до этого защищал цвета «Спартака», ЦСКА, «Рубина», киевского «Динамо» и других клубов. В последнем сезоне в Российской Премьер-Лиге хавбек принял участие в 16 матчах, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.