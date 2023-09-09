Литвинов: на месте детей в первую очередь сфоткался бы с Головиным. Он большая звезда

Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов назвал партнёра по сборной России Александра Головина «большой звездой» российского футбола.
«Если бы я оказался на месте детей, хотел бы сыграть со всеми. Когда приезжает сборная, ты не выбираешь игроков. Понятно, что есть Саша Головин, который играет в Монако. Он одна из больших звёзд в нашем футболе. Думаю, в первую очередь с ним сфоткался бы, а потом уже и с Джикией с Соболевым», — сказал Литвинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
Напомним, 7 сентября в селе Белокаменка в Мурманской области прошла открытая тренировка сборной России, организованная для детей.
Также 7 сентября национальная команда России, составленная из игроков в возрасте до 23 лет, провела товарищеский матч с олимпийской сборной Египта. Встреча завершилась вничью со счётом 1:1. В составе россиян отличился Степан Оганесян. В понедельник, 11 сентября, команды проведут ещё один матч. Основной состав сборной России сыграет с Катаром 12 сентября.
- 9 сентября 2023
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