Андорра — Беларусь: текстовая онлайн-трансляция матча отбора Евро-2024 начнётся в 19:00

В матче 5-го тура группы I отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года встретятся сборные Андорры и Беларуси. Команды будут играть на стадионе «Насьональ» в Андорра-ла-Велья (Андорра). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Эльдорьяном Хамити (Албания). Начало игры — в 19:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Соперники ранее встречались в матчах квалификации к чемпионату мира 2010 года. Сборная Беларуси одержала две победы со счётом 3:1 и 5:1.

Группу I возглавляет сборная Швейцарии. Команда набрала 10 очков после четырёх матчей. Беларусь занимает четвёртое место, заработав три очка. Команда Андорры (1) находится на последней, шестой строчке.