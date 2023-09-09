Андорра — Беларусь: текстовая онлайн-трансляция матча отбора Евро-2024 начнётся в 19:00
Поделиться
В матче 5-го тура группы I отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года встретятся сборные Андорры и Беларуси. Команды будут играть на стадионе «Насьональ» в Андорра-ла-Велья (Андорра). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Эльдорьяном Хамити (Албания). Начало игры — в 19:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
ЧЕ-2024 - квалификация . Группа I. 5-й тур
09 сентября 2023, суббота. 19:00 МСК
Андорра
Не начался
Беларусь
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Соперники ранее встречались в матчах квалификации к чемпионату мира 2010 года. Сборная Беларуси одержала две победы со счётом 3:1 и 5:1.
Группу I возглавляет сборная Швейцарии. Команда набрала 10 очков после четырёх матчей. Беларусь занимает четвёртое место, заработав три очка. Команда Андорры (1) находится на последней, шестой строчке.
Комментарии
- 9 сентября 2023
-
16:44
-
16:42
-
16:38
-
16:31
-
16:20
-
16:15
-
16:15
-
16:07
-
16:03
-
16:02
-
16:00
-
15:53
-
15:40
-
15:32
-
15:30
-
15:26
-
15:20
-
15:09
-
15:02
-
15:00
-
14:53
-
14:30
-
14:24
-
14:20
-
14:18
-
14:15
-
14:05
-
13:59
-
13:53
-
13:52
-
13:49
-
13:38
-
13:35
-
13:34
-
13:30
Партнерский контент