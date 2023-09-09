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Андорра — Беларусь: текстовая онлайн-трансляция матча отбора Евро-2024 начнётся в 19:00

Андорра — Беларусь: текстовая онлайн-трансляция матча отбора Евро-2024 начнётся в 19:00
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В матче 5-го тура группы I отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года встретятся сборные Андорры и Беларуси. Команды будут играть на стадионе «Насьональ» в Андорра-ла-Велья (Андорра). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Эльдорьяном Хамити (Албания). Начало игры — в 19:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЧЕ-2024 - квалификация . Группа I. 5-й тур
09 сентября 2023, суббота. 19:00 МСК
Андорра
Не начался
Беларусь
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Соперники ранее встречались в матчах квалификации к чемпионату мира 2010 года. Сборная Беларуси одержала две победы со счётом 3:1 и 5:1.

Группу I возглавляет сборная Швейцарии. Команда набрала 10 очков после четырёх матчей. Беларусь занимает четвёртое место, заработав три очка. Команда Андорры (1) находится на последней, шестой строчке.

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