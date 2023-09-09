Матчи в Португалии, которые пройдут в эти выходные, начнутся с минуты молчания

Вслед за Испанией Португалия также объявила о солидарности с Марокко на следующий день после мощного землетрясения, в результате которого, по последним данным, погибло свыше 800 человек. Португальская федерация футбола заявила, что каждый матч, сыгранный в эти выходные, будет начинаться с минуты молчания в память о жертвах катастрофы.
«Все матчи соревнований, проходящих под эгидой португальской федерации футбола в эти выходные, будут посвящены памяти жертв землетрясения, произошедшего в Марокко в пятницу. Эта очень гостеприимная страна, которую населяют энергичные и жизнерадостные люди, стала партнёром Португалии и Испании в борьбе за проведение чемпионата мира – 2030, что изначально должно было сблизить народы Африки и Европы.
Трагедия такого масштаба шокировала и глубоко опечалила нас. Выражая нашу солидарность на словах, а также во всех инициативах, которые могут облегчить вашу боль, мы сердечно поддерживаем Марокко», — сообщает пресс-служба португальской федерации футбола.
Сегодня, 9 сентября, в 80 километрах от Марракеша произошло землетрясение магнитудой 6,9. Уже известно о 822 погибших, сотни людей получили ранения.
- 9 сентября 2023
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