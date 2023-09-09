Смородская: «Зенит»? Изидор хочет быть чемпионом, а не болтаться непонятно где

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала переход нападающего железнодорожников Вильсона Изидора в «Зенит».

«У Изидора сорвался трансфер во Францию. Что ему делать было? Видно, не хочет играть за «Локомотив». Слава богу тогда, что согласился перейти в «Зенит». Вопрос денег? Думаю, и это тоже. Уверена, что в «Зените» ему прибавили, а «Локомотив» не хотел. Второй фактор — он хочет быть чемпионом, а не болтаться непонятно на каких местах. Это важный фактор для футболиста.

Дзюба — зависимый игрок. Изидор – самостоятельный, дриблинг получше у него. Конечно, жалко, что уходит. Это потеря», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, нападающий Вильсон Изидор перешёл в санкт-петербургский «Зенит» из московского «Локомотива» на правах аренды.