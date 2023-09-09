Егор Сорокин: рад вернуться в «Рубин», для меня всё начинается с нуля

Защитник Егор Сорокин высказался о возвращении в казанский «Рубин». Ранее футболист выступал за «Краснодар».
«Эмоции от возвращения приятные, приятные воспоминания о Казани, о клубе. Рад вернуться в «Рубин». Буду делать всё от себя зависящее на футбольном поле. Для меня всё начинается с нуля, я не живу прошлыми заслугами. Готов работать и приносить пользу команде.
Когда узнал, что «Рубин» интересуется? Интерес возник, наверно, где-то полгода назад. В итоге пазл сложился.
Когда заходил на базу, увидел сотрудников клуба, административный штаб, нахлынули приятные воспоминания. Для меня родная уютная база. Всё отлично, сейчас я сконцентрирован только на футболе. Моя основная задача — приносить пользу команде.
Какая цель на сезон? Помочь «Рубину» хорошо играть. В голове только футбол и только положительные результаты, чтобы я после достаточно долгого простоя в предыдущем клубе вернулся на прежний уровень», — приводит слова Сорокина официальный сайт «Рубина».
- 9 сентября 2023
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