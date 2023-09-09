Глава «Локо»: уход Изидора не сделает клуб слабее. Состав способен решать задачи
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Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных заявил, что железнодорожники не станут слабее из-за потери нападающего Вильсона Изидора.
«Уход Изидора ни в коем случае не означает, что команда станет слабее.
На сегодня в «Локомотиве» собраны сильные мотивированные футболисты, уважающие друг друга, болельщиков и клуб. Этот состав способен решать поставленные на сезон задачи. В то же время мы продолжаем вести работу по поиску игроков, которые реально точечно усилят команду», – передаёт слова Нагорных корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Напомним, сегодня, 9 сентября, нападающий Вильсон Изидор перешёл в санкт-петербургский «Зенит» из московского «Локомотива» на правах аренды.
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