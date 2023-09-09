Гол россиянки Натальи Машиной не помог «Минску» избежать поражения в матче с «Брондбю»

Завершился матч второго квалификационного раунда женской Лиги чемпионов, в котором встречались белорусский «Минск» и датский «Брондбю». Игра проходила на поле стадиона «Антилити Арена» в Осло (Норвегия). Финальный свисток зафиксировал победу датчанок со счётом 2:1.

Россиянка Наталья Машина открыла счёт уже на восьмой минуте встречи, выведя «Минск» вперёд. Минимальное преимущество минчанки сохранили до конца первого тайма, но сразу после перерыва, на 49-й минуте встречи, Ульяна Асаула, вышедшая на замену, срезала мяч в свои ворота и позволила соперницам отыграться. На 81-й минуте футболистки «Брондбю» вырвали победу усилиями Сесилии Бучберг.

Добавим, что полный матч за «Минск», помимо Машиной, провели россиянки Яна Хотырева, Марина Кисконен, голкипер Алёна Грязнова.

В предыдущем раунде турнира ЖФК «Минск» уступил «Волеренге».