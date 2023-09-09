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Холанд — о дебюте Беллингема в «Реале»: он меня очень порадовал

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд поделился впечатлениями от дебюта Джуда Беллингема в мадридском «Реале».

«Я видел потрясающий дебют Джуда в «Реале», он действительно очень порадовал меня», – приводит слова Холанда L'Equipe.

Напомним, ранее Холанд и Беллингем вместе играли за «Боруссию» Дортмунд, пока летом 2022 года норвежский нападающий не перешёл в «Манчестер Сити».

В нынешнем сезоне чемпионата Испании 20-летний полузащитник принял участие в четырёх матчах, в которых отметился пятью голами и одной результативной передачей. В прошлом сезоне, выступая за дортмундскую «Боруссию», английский футболист в 31 матче Бундеслиги забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи.

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