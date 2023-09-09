Изидор попрощался с болельщиками «Локомотива»

Французский нападающий Вильсон Изидор, перешедший в санкт-петербургский «Зенит», попрощался с болельщиками московского «Локомотива».

«Уважаемые болельщики «Локомотива Москва».

Спасибо, что приняли меня, как это должно быть, чуть более полутора лет назад в вашу семью. Я всегда отдавал всё ради этой зелёной майки благодаря вашей поддержке. Спасибо персоналу, физиотерапевтам, врачам, стюардам, переводчикам. Я хотел бы назвать всех, но это заняло бы слишком много времени, потому что они всегда были очень теплы ко мне и всегда помогали мне с момента моего прибытия. Было приятно поделиться с вами моментами, и я буду помнить только хорошие. «Локо» всегда будет частью моей семьи», — написал Изидор на своей странице в соцсетях.

Напомним, сегодня, 9 сентября, нападающий Вильсон Изидор перешёл в санкт-петербургский «Зенит» из московского «Локомотива» на правах аренды.