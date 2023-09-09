Малком пожелал удачи Изидору после перехода в «Зенит»

Игрок саудовского футбольного клуба «Аль-Хиляль» Малком пожелал удачи французскому новичку санкт-петербургского «Зенита» Вильсону Изидору.

«Номер 10 хорошо представлен, удачи, мой брат. Мы вместе», — написал Малком на своей странице в соцсетях.

Сегодня, 9 сентября, стало известно о переходе французского нападающего Вильсона Изидора из московского «Локомотива» в санкт-петербургский «Зенит». Футболист будет выступать за сине-бело-голубых под 10-м номером, который ранее принадлежал бразильскому форварду Малкому, который перешёл в это трансферное окно в саудовский «Аль-Хиляль».

23-летний Изидор перешёл в стан сине-бело-голубых на правах аренды с опционом выкупа. Договор действует до конца сезона-2023/2024.