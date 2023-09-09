Холанд — о Гвардиоле: Пеп требует многого от меня. Каждый раз это похоже на сдачу экзамена

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд высказал мнение относительно работы с главным тренером «горожан» Хосепом Гвардиолой.
«Пеп требует многого от меня. Нельзя расслабляться с таким требовательным тренером. Каждую неделю вы проходите тест, ведь новый матч показывает, хорошо ли вы подготовились или нет. Сдача экзаменов каждую неделю — это наша жизнь, и расслабление здесь недопустимо. Важно не расставлять приоритеты в матчах, потому что все они важны. Мы не можем играть хуже в субботу с командой, которая находится в нижней части таблицы, только потому, что в следующую среду мы будем играть с «Баварией» или «Реалом» в Лиге чемпионов.
При этом у меня очень хорошие отношения с Пепом. Имейте в виду, он очень требователен в своей работе, очень прямолинеен и честен в том, что говорит. Но таков его способ управления», — цитирует слова Холанда L'Equipe.
- 9 сентября 2023
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