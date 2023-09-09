Матвей Сафонов: не чувствую, что в сборной я вне конкуренции

Голкипер «Краснодара» и сборной России Матвей Сафонов высказался о конкуренции в национальной команде на данный момент.
«Не слышал ничего о том, что меня выделяет тренер вратарей Виталий Кафанов. Сам с ним не разговаривал по поводу конкуренции в сборной. Но, естественно, мне важно играть за национальную команду и буду рад, если получится это сделать.
Не чувствую, что нахожусь вне конкуренции. Потому что у меня была плохая весна. Если так продолжить играть, не буду играть в сборной и даже не буду в неё вызываться. Прекрасно это понимаю. И если меня вызвали и если буду играть, значит, со стороны видно, что я сделал выводы и моя игра поменялась», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».
Во вторник, 12 сентября, сборная России проведёт товарищеский матч с командой Катара. Начало игры в 18:15 мск.
- 9 сентября 2023
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