Матвей Сафонов: не чувствую, что в сборной я вне конкуренции

Голкипер «Краснодара» и сборной России Матвей Сафонов высказался о конкуренции в национальной команде на данный момент.

«Не слышал ничего о том, что меня выделяет тренер вратарей Виталий Кафанов. Сам с ним не разговаривал по поводу конкуренции в сборной. Но, естественно, мне важно играть за национальную команду и буду рад, если получится это сделать.

Не чувствую, что нахожусь вне конкуренции. Потому что у меня была плохая весна. Если так продолжить играть, не буду играть в сборной и даже не буду в неё вызываться. Прекрасно это понимаю. И если меня вызвали и если буду играть, значит, со стороны видно, что я сделал выводы и моя игра поменялась», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

Во вторник, 12 сентября, сборная России проведёт товарищеский матч с командой Катара. Начало игры в 18:15 мск.