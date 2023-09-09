Украина — Англия: стали известны стартовые составы команд

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Сегодня состоится матч 5-го тура группы С отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года между национальными командами Украины и Англии. Встреча проводится на стадионе «Тарчиньски» во Вроцлаве, Польша. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Георги Кабаковым из Болгарии. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

Украина: Бущан, Конопля, Матвиенко, Мудрик, Миколенко, Степаненко, Судаков, Цыганков, Яремчук, Забарный, Зинченко.

Англия: Пикфорд, Чилуэлл, Гехи, Уолкер, Магуайр, Хендерсон, Райс, Беллингем, Сака, Кейн, Мэддисон.

В первом круге квалификации к Евро-2024 сборная Англии обыграла национальную команду Украины со счётом 2:0. Забитыми мячами отметились Гарри Кейн и Букайо Сака.

Группу С возглавляет сборная Англии. Команда набрала 12 очков после четырёх матчей. Украина занимает второе место, заработав шесть очков после трёх игр. Ниже — Италия (3), Северная Македония (3) и Мальта (0).