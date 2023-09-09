Сафонов: чемпионство «Краснодара»? Пока об этом рано говорить

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов высказался о чемпионских амбициях своей команды в текущем розыгрыше Российской Премьер-Лиги.
«Может ли «Краснодар» в текущем сезоне побороться за чемпионство с «Зенитом»? А почему бы и нет? Но пока об этом рано говорить — всего семь туров прошло. Можно будет говорить об этом после половины сезона или после начала весенней части, если мы будем на высоких позициях или будем на первом месте», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».
После семи туров «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. «Быки» набрали 17 очков и опережают на три балла московское «Динамо», «Зенит» и «Крылья Советов». В последний раз краснодарская команда попадала в тройку сильнейших по итогам чемпионата в сезоне-2019/2020.
- 9 сентября 2023
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