Гиггз: публичная критика Санчо — последняя надежда тен Хага. Джейдон перестал развиваться
Поделиться
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз высказался о конфликте между тренером «красных дьяволов» Эриком тен Хагом и вингером Джейдоном Санчо.
«Я думаю, тен Хаг перепробовал все возможные методы воздействия на Санчо. Публичная критика футболиста и наблюдение за его реакцией — последняя надежда тренера.
Я был рад, когда Санчо перешёл в «Манчестер Юнайтед». За время в клубе Джейдон перестал развиваться. У него не сложилось в стане манкунианцев. Тен Хаг давал ему отпуск для набора формы, ставил на разные позиции, но всё было тщетно.
Футболист может отреагировать правильно и подумать: «Ну сейчас я ему покажу, на что способен!» А может просто обидеться. В таком случае ничего не выйдет», – приводит слова Гиггза Goal.com.
Комментарии
- 9 сентября 2023
-
19:47
-
19:43
-
19:42
-
19:34
-
19:28
-
19:27
-
19:22
-
19:22
-
19:20
-
19:01
-
18:57
-
18:52
-
18:45
-
18:33
-
18:29
-
18:23
-
18:20
-
18:17
-
18:03
-
18:02
-
17:58
-
17:55
-
17:51
-
17:48
-
17:45
-
17:36
-
17:31
-
17:24
-
16:58
-
16:58
-
16:44
-
16:42
-
16:38
-
16:31
-
16:20
Партнерский контент