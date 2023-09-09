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Гиггз: публичная критика Санчо — последняя надежда тен Хага. Джейдон перестал развиваться

Гиггз: публичная критика Санчо — последняя надежда тен Хага. Джейдон перестал развиваться
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз высказался о конфликте между тренером «красных дьяволов» Эриком тен Хагом и вингером Джейдоном Санчо.

«Я думаю, тен Хаг перепробовал все возможные методы воздействия на Санчо. Публичная критика футболиста и наблюдение за его реакцией — последняя надежда тренера.

Я был рад, когда Санчо перешёл в «Манчестер Юнайтед». За время в клубе Джейдон перестал развиваться. У него не сложилось в стане манкунианцев. Тен Хаг давал ему отпуск для набора формы, ставил на разные позиции, но всё было тщетно.

Футболист может отреагировать правильно и подумать: «Ну сейчас я ему покажу, на что способен!» А может просто обидеться. В таком случае ничего не выйдет», – приводит слова Гиггза Goal.com.

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