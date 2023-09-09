Холанд — о новом сезоне «Сити»: теперь вся Европа хочет нас победить

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд поделился мнением относительно амбиций «горожан» в новом сезоне.

«Будет трудно достичь большего. Мы добились исторического хет-трика, все ждут от нас ещё большего, все хотят сражаться с нами ещё ожесточённее. Ещё в прошлом году все хотели победить нас в Премьер-лиге, потому что мы были действующими чемпионами Англии, но в этом сезоне ставки возросли, поскольку теперь вся Европа хочет нас победить»,– приводит слова Холанда L'Equipe.

Напомним, в минувшем сезоне команда Хосепа Гвардиолы завоевала требл, выиграв чемпионат Англии, Кубок Англии, а также Лигу чемпионов. Сам Холанд в сезоне-2022/2023 провёл 53 матча за «Манчестер Сити» во всех турнирах, в которых он забил 52 гола и отдал девять результативных передач.