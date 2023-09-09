Северная Македония — Италия: текстовая трансляция матча отбора Евро-2024 начнётся в 21:45

В матче 5-го тура группы C отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года встретятся сборные Северной Македонии и Италии. Команды будут играть на стадионе «Тоше Проески» в Скопье (Северная Македония). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Франсуа Летексье (Франция). Начало игры — в 21:45 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Последний раз сегодняшние соперники встречались в стыковом матче за право выхода на чемпионат мира — 2022 в Катаре. Игра состоялась 24 марта 2022 года. Тогда македонцы сенсационно обыграли Италию со счётом 1:0 благодаря голу Александара Трайковски на 90+2-й минуте.

Группу C возглавляет сборная Англии. Команда набрала 12 очков из 12 возможных после четырёх матчей. Италия занимает третье место, заработав три очка после двух игр. Северная Македония (3) находится на предпоследней, четвёртой строчке, сыграв три матча.