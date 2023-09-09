Холанд — о сборной Норвегии: мечтаю принять участие в чемпионате Европы или мира

Нападающий сборной Норвегии и «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд высказался насчёт целей норвежской национальной команды.
«Мы небольшая страна, так что нам непросто. Но я мечтаю принять участие в чемпионате Европы или мира. Отсюда следует и то, что мы можем представить себе победу на этих турнирах. Это не является невозможным, но на текущий момент мы в основном сражаемся за то, чтобы просто квалифицироваться на эти турниры, это и есть моя цель»,– приводит слова Холанда L'Equipe.
Напомним, после четырёх матчей в квалификации к Евро-2024 сборная Норвегии набрала четыре очка и на текущий момент занимает третье место в отборочной группе A. 12 сентября команда Столе Сольбаккена проведёт матч со сборной Грузии. Холанд забил три гола в отборочном турнире к чемпионату Европы 2024.
Полная трансляция матча отборочного цикла Евро-2024 и хайлайты доступны в Okko.
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