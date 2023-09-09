Даме Н’Дойе: в ближайшие 10 лет клуб РПЛ выиграет Лигу чемпионов

Бывший нападающий московского «Локомотива» Даме Н’Дойе высказался о шансах российских клубов одержать победу в Лиге чемпионов.
«Может ли российский клуб когда-нибудь выиграть Лигу чемпионов? В футболе возможно всё! «Марсель» становился чемпионом Франции, а самый богатый клуб «ПСЖ» старается уже долгие годы наконец-то завоевать Лигу чемпионов, но у них не получается. Возможно, моё интервью даст какой-то толчок и российский клуб завоюет этот трофей. Не буду называть, что это будет за команда, но запомните мои слова – в течение ближайших десяти лет клуб РПЛ выиграет Лигу чемпионов. Я верю, что это возможно. Вы потом будете перечитывать это интервью и говорить: «А он был прав!» Помните, как сборная России выступила на чемпионате мира? Футбол у вас на высоком уровне», — приводит слова Н'Дойе «РБ Спорт».
Напомним, ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от всех международных соревнований в феврале 2022 года на неопределённый срок.
- 9 сентября 2023
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