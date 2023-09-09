«Париж» вместе с Абдуллиной по пенальти обыграл лондонский «Арсенал» в Лиге чемпионов

Сегодня, 9 сентября, состоялся матч 3-го квалификационного раунда женской Лиги чемпионов между лондонским «Арсеналом» и футбольным клубом «Париж». Основное и дополнительное время игры завершилось со счётом 3:3, в серии пенальти точнее были футболистки «Парижа» (4:2).
Первый тайм прошёл без забитых мячей. Во второй половине встречи нападающая «Парижа» Матильда Бурдье оформила дубль за две минуты. Первый мяч был забит на 56-й минуте, а второй — уже на 57-й. На 80-й минуте матча англичанка Алессия Руссо отыграла один мяч для «Арсенала», а на 90+6-й минуте Дженнифер Битти сравняла счёт и перевела матч в дополнительное время. Сразу после начала второго дополнительного тайма француженки снова вышли вперёд. Гол на счету полузащитницы Дафны Корбоз. Но на 116-й минуте Руссо забила свой второй мяч, который позволил сравнять счёт и перевести игру в серию послематчевых пенальти, где точнее оказались футболистки «Парижа» (4:2).
Российская футболистка «Парижа» Алсу Абдуллина появилась на поле на 80-й минуте встречи.
Напомним, защитник английского «Челси» и сборной России Алсу Абдуллина перешла во французский «Париж» на правах аренды 23 августа. Алсу выступает за «Челси» с 2021 года.
- 9 сентября 2023
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