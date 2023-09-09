Ближайшие матчи под эгидой УЕФА начнутся с минуты молчания в память о жертвах в Марокко
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Ближайшие матчи под эгидой УЕФА начнутся с минуты молчания в память о жертвах трагического землетрясения в Марокко. Об этом информирует официальный сайт UEFA.
Сообщается, что с завтрашнего дня и до 21 сентября все матчи сборных и клубов, проводящиеся под эгидой УЕФА, начнутся с минуты молчания в память о жертвах катастрофы в Марокко.
Напомним, сегодня, 9 сентября, в 80 километрах от Марракеша произошло землетрясение магнитудой 6,9. Уже известно о 632 погибших, 329 человек получили ранения.
Ранее Королевская федерация футбола Испании, а также португальская федерация футбола объявили, что каждый матч этих чемпионатов, который будет сыгран в предстоящие выходные, будет начинаться с минуты молчания в память о жертвах катастрофы.
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