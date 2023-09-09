Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Северная Македония — Италия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ближайшие матчи под эгидой УЕФА начнутся с минуты молчания в память о жертвах в Марокко

Ближайшие матчи под эгидой УЕФА начнутся с минуты молчания в память о жертвах в Марокко
Комментарии

Ближайшие матчи под эгидой УЕФА начнутся с минуты молчания в память о жертвах трагического землетрясения в Марокко. Об этом информирует официальный сайт UEFA.

Сообщается, что с завтрашнего дня и до 21 сентября все матчи сборных и клубов, проводящиеся под эгидой УЕФА, начнутся с минуты молчания в память о жертвах катастрофы в Марокко.

Напомним, сегодня, 9 сентября, в 80 километрах от Марракеша произошло землетрясение магнитудой 6,9. Уже известно о 632 погибших, 329 человек получили ранения.

Ранее Королевская федерация футбола Испании, а также португальская федерация футбола объявили, что каждый матч этих чемпионатов, который будет сыгран в предстоящие выходные, будет начинаться с минуты молчания в память о жертвах катастрофы.

Материалы по теме
Матчи в Португалии, которые пройдут в эти выходные, начнутся с минуты молчания
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android