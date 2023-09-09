Хавбек «Краснодара» Кривцов: есть цель и желание поиграть в Европе

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов высказался о возможном продолжении карьеры в европейском клубе.
«Европа? Сейчас не хочется обсуждать эту тему. Конечно, у любого футболиста есть цель и желание попробовать себя в Европе, я не исключение. Но сейчас я счастлив в «Краснодаре», — приводит слова Кривцова «РБ Спорт».
Кривцов перешёл в «Краснодар» в 2021 году из «Томи». В сезоне-2022/2023 полузащитник провёл 27 матчей за «быков» во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с краснодарским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 2,8 млн.
После семи туров Российской Премьер-Лиги «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице с 17 очками. «Быки» на три балла опережают московское «Динамо», «Зенит» и «Крылья Советов».
- 9 сентября 2023
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