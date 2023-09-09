Украина — Англия: Зинченко вывел хозяев вперёд

В эти минуты проходит матч 5-го тура группы С отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года между национальными командами Украины и Англии. Встреча проводится на стадионе «Тарчиньски» во Вроцлаве, Польша. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Георги Кабаковым из Болгарии. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 26-й минуте первого тайма Александр Зинченко вывел Украину вперёд.

В первом круге квалификации к Евро-2024 сборная Англии обыграла национальную команду Украины со счётом 2:0. Забитыми мячами отметились Гарри Кейн и Букайо Сака.

Группу С возглавляет сборная Англии. Команда набрала 12 очков после четырёх матчей. Украина занимает второе место, заработав шесть очков после трёх игр. Ниже — Италия (3), Северная Македония (3) и Мальта (0).