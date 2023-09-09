Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Северная Македония — Италия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Украина — Англия: Зинченко вывел хозяев вперёд

Украина — Англия: Зинченко вывел хозяев вперёд
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты проходит матч 5-го тура группы С отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года между национальными командами Украины и Англии. Встреча проводится на стадионе «Тарчиньски» во Вроцлаве, Польша. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Георги Кабаковым из Болгарии. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЧЕ-2024 - квалификация . Группа C. 5-й тур
09 сентября 2023, суббота. 19:00 МСК
Украина
Перерыв
1 : 1
Англия
1:0 Зинченко – 26'     1:1 Уолкер – 41'    

На 26-й минуте первого тайма Александр Зинченко вывел Украину вперёд.

В первом круге квалификации к Евро-2024 сборная Англии обыграла национальную команду Украины со счётом 2:0. Забитыми мячами отметились Гарри Кейн и Букайо Сака.

Группу С возглавляет сборная Англии. Команда набрала 12 очков после четырёх матчей. Украина занимает второе место, заработав шесть очков после трёх игр. Ниже — Италия (3), Северная Македония (3) и Мальта (0).

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android